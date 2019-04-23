Врачи назвали оптимальную дозу мяса для мужчин

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Полностью отказываться от мяса эксперты не советуют.Специалисты университета Восточной Финляндии предупреждают о вреде большого количества мяса для здоровья мужчин.Медики рекомендуют ограничиться потреблением 70 г продукта в день. Полностью отказываться от мяса эксперты не советуют, так как оно богато белками и важными микроэлементами.Эксперименты показывают, что у мужчин, которые включают в рацион более 200 г продукта, чаще возникают проблемы со здоровьем.Продолжительность жизни представителей сильного пола, которые употребляют мясо в больших количествах, на несколько лет ниже, чем у тех, кто ест его в меру. Медики советуют мужчинам следить за своим рационом, чтобы снизить риск развития заболеваний.