Врачи назвали оптимальную дозу мяса для мужчин

Полностью отказываться от мяса эксперты не советуют.

Специалисты университета Восточной Финляндии предупреждают о вреде большого количества мяса для здоровья мужчин.

Медики рекомендуют ограничиться потреблением 70 г продукта в день. Полностью отказываться от мяса эксперты не советуют, так как оно богато белками и важными микроэлементами.

Эксперименты показывают, что у мужчин, которые включают в рацион более 200 г продукта, чаще возникают проблемы со здоровьем.

Продолжительность жизни представителей сильного пола, которые употребляют мясо в больших количествах, на несколько лет ниже, чем у тех, кто ест его в меру. Медики советуют мужчинам следить за своим рационом, чтобы снизить риск развития заболеваний.
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Добавил penal в категорию Урология

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