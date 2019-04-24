Медики рассказали, как снизить риск старческого слабоумия

Как избежать деменции.Американские исследователи из Бостонского университета доказали, что регулярные физические упражнения снижают риск развития деменции (старческого слабоумия) и улучшают умственные способности.Всего в исследовании приняли участие более двух тысяч человек, среди них 1276 женщин и 1078 мужчин, пишет журнал JAMA Network.Состояние мозга отслеживали акселерометрами и с помощью магнитно-резонансной томографии в период с 2016 по 2019 годы.Деменция – что это?Это синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. Частота деменции увеличивается с возрастом. В Украине деменцией страдают 63 тысячи человек ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек.Ученые сделали вывод, что каждый дополнительный час даже элементарных физических упражнений способствует предотвращению старения мозга на 1,1 года.Медленнее (на 1,5-2,2 года) старел мозг у тех, кто занимался спортом и проходил более 7500 шагов.Кроме того, исследователи отметили, что пока точно неясно, сколько упражнений может быть достаточно для того, чтобы исключить риск деменции. Однако они рекомендуют заниматься спортом не менее 250 минут в неделю (более 4 часов).