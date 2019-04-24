Почему головную боль нельзя лечить обезболивающими

Важно знать.Головная боль часто является признаком серьезных заболеваний, но может приносить много неприятностей, поэтому важно знать, как с ней бороться.Если у Вас эпизодически болит голова, то возможной причиной неэффективности обезболивающих может быть не слишком маленькая доза лекарства, поэтому стоит соблюдать инструкции, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.Другими причинами могут быть:Индивидуальная чувствительность. Что делать: попробуйте различные препараты, вам может подойти одно обезболивающее и не подойти другое.Простые обезболивающие для вас слишком слабы. Что делать: попробовать комбинированные анальгетики.Вы принимаете таблетки слишком поздно. Что делать: при мигрени, например, следует принимать препарат как можно раньше, как только почувствовали головную боль.У вас мигрень. При мигрени принимают нестероидные противовоспалительные препараты, однако при тяжелых приступах они могут быть неэффективными. Что делать: посетить невролога для точного установления диагноза, при неэффективности нестероидных протизапальнх препаратов принимать триптаны.Если у вас хроническая головная боль (более 15 дней в месяц в течение более 3 месяцев), то частый прием обычных обезболивающих может принести больше вреда, чем пользы.Что делать:посетить невролога и исключить вторичные головные болиустановить тип хронической боли (мигрень, головная боль напряжения)подобрать препараты для лечения хронической боли (антидепрессанты с противоболевым эффектом, антиконвульсанты, бета-блокаторы)заняться психотерапией (при всех типах хронической головной боли показана психотерапия).Почему нельзя лечить хроническую головную боль обычными обезболивающими?Если принимать простые анальгетики более 15 дней в месяц или комбинированные анальгетики/триптаны более 10 дней в месяц, то они сами провоцируют развитие головной боли. Возникает особый неприятный вид – абузусный. Лечить такую боль можно, но сложно, поэтому важно вовремя остановить прием обезболивающих.