Врачи назвали самые полезные продукты для работы мозга

А знаете ли вы, что в одном стакане молока содержится изрядная порция белка, почти половина суточной нормы кальция и большой набор витаминов и минералов.Топленое молоко - это обычное питьевое молоко, которое обрабатывают при температуре 90-95 градусов в течение нескольких часов.Сразу возникает вопрос – сохраняются ли в таких условиях полезные свойства? И ответ мы нашли в Киевском национальном торгово-экономическом университете. Доцент Богдан Голуб утверждает:- Витамин С конечно будет разрушаться, а вот другие витамины более устойчивы, если нет доступа кислорода. К тому же – не стоит забывать, что молоко для нас ценно не витаминами, это для нас не основной источник витаминов. Основная ценность молока - это полипептиды, аминокислоты и белки. Плюс молочный жир.Известный диетолог Оксана Скиталинская вообще не нарадуется этому замечательному продукту:- В нем сохраняются все витамины. Витамины А, Е, Д, а также кальций и ценные аминокислоты. Просто становится меньше жидкости, меньше воды. Его следует пить детям, беременным женщинам, так как топленое молоко содержит большое количество легкоусвояемого кальция и белка. Но, к сожалению, оно бывает жирным и для людей, которые следят за фигурой или уже имеют избыточный вес – лучше выбирать молоко пониженной жирности.Жира в топленом молоке действительно очень много. И это не единственный минус – утверждает гастроэнтеролог Лариса Бойченко:- Это калорийный, питательный продукт, достаточно полезный из-за отсутствия вредных качеств, но всего того, что мы хотим получить от молока, как иммуномодулятора, как продукта, который улучшает пищеварение – мы, к сожалению, от топленого молока не получим.Хорошо, когда топленое молоко делают из цельного молока. Хуже, если из нормализованного. Это означает, что сырье сначала обезжиривают, а затем добавляют нужный процент молочного жира. Но если топленое молоко вы сделаете самостоятельно - будете томить его в печи при температуре сорок градусов достаточно длительное время - количество полезных веществ только увеличится. Оно станет жирнее, сытнее и сконцентрирует в себе витамины и микроэлементы, особенно ценные кальций и железо. Такой напиток очень полезен, ведь повышает умственную деятельность. Поэтому если вам нравится особый запах, вкус, цвет и консистенция топленого молока - пейте на здоровье.