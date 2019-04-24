Назван продукт, снижающий риск инфаркта

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Ученые назвали чудо-продукт.Ежедневное употребление сыра снижает риск сердечного приступа и инфаркта на 14%.К такому выводу пришли британские ученые из Университета Рединга, передает topnews со ссылкой на опубликованное исследование в European Journal of Nutrition.В двух группах добровольцев одни каждый день съедали 40-граммовый кусочек сыра, другие питались, как обычно. В итоге употреблявшие сыр при медосмотре продемонстрировали высокую защищенность организма от сосудистых патологий.Как отметили ученые, у "сырной" группы повысилось содержание так называемого "хорошего" холестерина, и снизился уровень "плохого". Они связывают это с тем, что сыр богат витаминами, минералами и белками, которые защищают сосуды и сердце от заболеваний. Кроме того, в сыре содержится большое количество кальция, который улучшает обмен веществ.