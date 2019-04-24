Стало известно, как избавиться от прыщей в домашних условиях

Ученые рассказали о том, как следует бороться с прыщами.Как стало известно, предоставить существенное влияние на состояние кожи может не только образ жизни, но и повседневный рацион.Повышенная жирность кожи нередко является показателем того, что сальные железы работают очень активно. Это приводит к закупорке пор, а также образования практически идеальной среды для размножения бактерий.Пища, содержащая в себе клейковину и глютен, только способствует усилению проблемы. Эксперты считают, что небольшие изменения в рационе могут иметь значительное влияние на здоровье кожи.Для того, чтобы избавиться от прыщей, следует периодически употреблять льняное масло, семена льна, грецкие орехи, а также морские водоросли и другие морепродукты. При этом количество кожных воспалений сведется к минимуму.