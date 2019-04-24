Медики рассказали, кому особенно полезен кефир

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Специалисты в области диетологии озвучили ряд причин, почему следует включить в рацион кефир.Также были названы причины, по которым стоит ограничить его употребление, особенно тем, у кого диагностированы проблемы со здоровьем.Как утверждают диетологи, кефир обладает многочисленными полезными качествами. Кисломолочный продукт помогает нормализовать флору ЖКТ, улучшить обмен веществ и восстановить естественный баланс организма. Также напиток является источником ряда ценных компонентов, в том числе и кальция.Существуют и некоторые ограничения для определенной категории людей. Например, людям с нарушением работы сердечно-сосудистой системы рекомендуется исключить из меню кефир с высоким содержанием жиров, ограничившись вариантами его минимальным количеством.Также стоит быть внимательным тем, кто страдает от кандидоза и заболеваний органов пищеварения. В таких случаях следует отказаться от кисло-молочного напитка так же и тем, что страдают от непереносимости лактозы. Во всех остальных случаях оптимальная суточная норма употребления кефира не должна превышать 1-2 стакана.