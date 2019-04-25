Стало известно, что нельзя есть при язве

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Овощи и фрукты традиционно считаются самой полезной пищей в рационе человека.Но специалисты уверяют, что далеко не все они полезны конкретному человеку, а при наличии серьезных заболеваний могут стать отравой для организма.По словам специалистов, фрукты, зелень и овощи должны присутствовать в рационе каждого человека, но «набор» этих продуктов у каждого должен быть индивидуальным, с учетом состояния здоровья, возраста и вкуса. Ведь то, что для одного лекарство, второму может нанести огромный вред.Так, при проблемах с желудком и кишечников, овощи лучше вообще не есть сырыми. Отварные или овощи на пару вполне могут заменить свежие салатики, а фрукты лучше запекать.«Очень острожным нужно быть с различными ягодами и фруктами. К примеру, сливы противопоказано есть при повышенной кислотности желудочного сока. А дыни, абрикосы и апельсиновый сок запрещены при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, абрикосы и персики натощак нельзя употреблять людям, больным язвенной болезнью желудка и острым гастритом. Сок лимона может стать причиной изжоги и вызывать сильные спастические боли, при склонности к таким недугам от этого фрукта лучше отказаться», - говорит эксперт.Медки также предупреждают, что перезревшие баклажаны лучше не покупать из-за высокого содержания так называемого о алкалоида соланина, при отравлении которым возникает тошнота, рвота, кишечная колика и одышка.Грибы – довольно тяжелая пища. Частое их употребление не рекомендовано никому, а при болезнях печени и органов ЖКТ лучше вообще отказаться от такой закуски. Детям до 5 лет грибы лучше не есть вообще.Позволить себе лакомиться виноградом могут только абсолютно здоровые люди. При любой хронической болезни нужно обязательно консультироваться с врачом, но людям, страдающим язвенной болезнью желудка, кишечника, почек и мочевыводящих путей гроздья вообще лучше не употреблять, в крайнем случае, если уж очень хочется, без кожуры. Кстати, виноград и бананы стоит реже кушать тем, кто хочет сбросить вес.