Эта диета поможет сбросить 5 кг за 5 дней

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Японская диета: как похудеть за 5 дней, если не получается сбросить вес.Если питаться, как японцы, то набрать вес очень сложно.Все потому, что японцы потребляют много морепродуктов и рыбы, рис, овощи и зелень. Пьют зеленый час и не употребляют сахар и сладости.Для того, чтобы похудеть за 5 дней на несколько килограмм, нужно ежедневно есть больше рыбы и отказаться от хлеба и сладкого.Японские диетологи вместо сахара, советуют употреблять в пищу фрукты.По их словам, если полностью отказаться от сахара, хлеба, мучного и при этом каждый день употреблять в пищу рис, рыбу, овощи, фрукты и пить зеленый чай, то проблем с лишним весом не будет.Ранее мы сообщали о пользе для фигуры горячей воды: это диета, которая помогает сбрасывать вес, не отказываясь от калорийных блюд.