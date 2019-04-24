Названы болезни, которые может вызвать духота

В условиях повышенной температуры меняется чувствительность к инсулину.Ученый из Оксфордского университета установили в ходе исследований, что проветривание помещений помогает избежать развития ряда заболеваний, включая диабет 2-го типа и ожирение. В целом специалистов интересовало влияние температурного режима на состояние здоровья.Ученые взяли за основу работу голландских ученых, посвященную глобальному потеплению. Согласно собранным данным, повышение средней температуры на один градус Цельсия может ежегодно вызывать тысячи новых случаев заболевания диабетом. Суть в том, что в условиях повышенной температуры организм человека перестает тратить калории на поддержание тепла, в результате чего меняется чувствительность к инсулину и увеличивается вес.По мнению ученых, это относится и к температуре воздуха дома или на работе. Они советуют поддерживать в помещении комфортную температуру, иногда открывая на ночь окно. Тогда организм будет эффективно сжигать калории, а уровень сахара в крови не повысится до опасных пределов.