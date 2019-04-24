Медики рассказали, кому полезно есть много рыбы

Японцы сохраняют стройную фигуру благодаря отсутствию молока и красного мяса животных в рационе. Также они едят много острой еды и зеленых овощей.Если вы хотите сбросить вес, вам нужно брать пример с японцев. Они исключили из ежедневного меню мясо парнокопытных животных, а также молоко.В то же время, они едят много рыбы, овощей, в частности, зеленых, а также фруктов.В частности, в ходе у японцев сладкий картофель и апельсины. На их рынках и в магазинах они стоят недорого и это доступная еда.Также они стараются ежедневно потреблять хотя бы горсточку грецких орехов и едят острые супы с добавлением красного перца.Но возникает вопрос: как им удается не соблазниться калорийными сладостями и тяжелой едой? Ответ прост: японцы не испытывают чувства голода благодаря рису в ежедневной диете, а также благодаря тому, что еда у них обычно острая. Это позволяет быстро утолять голод.И еще: японцы не отказывают себе в жареной еде. Но это в основном рыба и овощи.