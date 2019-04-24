Медики назвали самые полезные для организма фрукты

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Фрукты из этого списка принято относить к суперфудам.Не вся еда одинаково полезна. И различие даже не в здоровой и вредной пище вроде тарелки брокколи и чипсов. Среди продуктов различают так называемые суперфуды - те, в которых химический состав и концентрация полезных веществ несравнимо выше калорийности.Обычно к ним относят семена чиа, спирулину, ягоды годжи и прочие заморские редкости, но оказывается, что в наших холодильниках лежат гораздо более привычные, но не менее волшебные по своему действию продукты, говорят диетологи.АнанасНаверняка многие из вас слышали про бромелайн - вещество в ананасе, сжигающее жир и ускоряющее метаболические процессы. А минералы, содержащиеся в этом фрукте, сделают здоровыми и красивыми волосы и ногти.КивиМохнатый фрукт давно обосновался в наших холодильниках. Большинству киви нравятся за сладко-кислый вкус, но мало кто знает, что по содержанию витамина С киви не уступает лимону! Так что во время простуды самое оно!ГранатГранаты и гранатовый сок настоятельно рекомендуют при проблемах с кровью. Они снижают давление, предотвращают риск инфаркта, рака, замедляют старение.ГрейпфрутГрейпфруты - это прекрасный продукт для тех, кто хочет похудеть. Они богаты витамином С, ускоряют метаболизм, а содержащиеся в грейпфрутах антиоксиданты помогают расщеплять жиры.ВишняАнтоцианы придают вишне насыщенный красный цвет. Именно благодаря им в организме понижается уровень холестерина и укрепляются кровеносные сосуды.ЧерникаТемно-синяя ягода, растущая в наших лесах, тоже богата антиоксидантами. Пектины в ее составе помогают чистить организм от шлаков, а еще черника улучшает зрение!ЕжевикаПолипрофенол, которого много в этой ягоде, борется со старением и многими хроническими заболеваниями. Так что горсть ежевики можете смело считать панацеей!БананыБананы содержат калий и витамин B6, которые положительно влияют на здоровье сердца, артериальное давление и мышечные волокна.АвокадоАвокадо для нас - скорее овощ, чем фрукт. Но это ничуть не умаляет его полезных свойств. Авокадо очищает кровь от вредного холестерина и препятствует образованию холестериновых бляшек.ЯблокиВ кожуре одного яблока содержится столько антиоксидантов, что представить трудно. В нем также много кверцетина - флавоноида, обладающего противовоспалительными и антиаллергенными свойствами.Употребление в пищу яблок является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов.