Названо оптимальное время для физических тренировок

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Время суток влияет на эффективность занятий спортом.Ученые из Калифорнийского университета их коллеги из Института науки им. Вейцмана провели исследования, позволившие выяснить, оказывает ли влияние время суток на эффективность физических упражнений. Как выяснилось, заниматься спортом лучше вечером.По словам одного из авторов исследования Гэда Ашера, почти каждый аспект физиологии и метаболизма диктуется циркадными часам. Это верно не только для людей, но и для каждого организма, чувствительного к свету. С мнением коллеги согласился Паоло Сассон-Корси, отметив, что его группе удалось доказать - по крайней мере 50% метаболизма является циркадным.Ученые привлекли к эксперименту подопытных грызунов, поместив их на беговые дорожки в разное время суток в течение их активной фазы. Была проверена работоспособность мышей при различных интенсивностях и режимах упражнений. Результаты показали, что общая производительность значительно лучше в темное время суток.Исследователи также задействовали 12 человек и обнаружили аналогичные эффекты. В целом, добровольцы в исследовании имели более низкое потребление кислорода во время физических упражнений вечером по сравнению с утром, что переведено на лучшую эффективность от нагрузки. Более детальный анализ выявил, что основополагающий белок 1-Альфа (HIF-1?) играет важную роль в реакции на нагрузку, и он активируется упражнениями по-разному в зависимости от времени суток.Эксперты отмечают, несмотря на то, что циркадные часы сохранялись на протяжении всей эволюции, сравнение результатов у людей и мышей сложны. Одна из причин заключается в том, что люди имеют больше вариаций в своих хронотипах.