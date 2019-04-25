Чего не должно быть в продуктах для отбеливания зубов
Речь идет о продуктах, содержащих перекись водорода. Оказалось, что они делают зубы более слабыми.
Перекись водорода, которая активно используется в полосках для отбеливания зубов, повреждает глубоко расположенные в них ткани. В результате, зубы становятся более слабыми, как показало исследование ученых из Университета Стоктона в Нью-Джерси. Наборы для отбеливания зубов в домашних условиях стали невероятно популярными, их рынок сегодня оценивается в миллиарды долларов. Однако продающие их компании в последние годы оказались под огнем критики со стороны научного сообщества.
И вот теперь ученые доказали, что эти продукты для отбеливания зубов повреждают не только зубную эмаль, как уже было установлено, но движутся гораздо глубже в структуру зуба. Оказалось, что перекись водорода наносит удар по дентину. Этот химикат разрушает белок внутри дентина на крошечные фрагменты. В результате, они просто исчезают, как показали наблюдения. Дентин защищает наши зубы от повышенной чувствительности, а когда он разрушается, то соприкосновение с разными температурами, включая холодную и горячую пищу или напитки, стимулирует нервы и вызывает сильную боль.
Существуют специфические правила, которые требуют от наборов для домашнего отбеливания зубов содержания перекиси водорода не более 0,1%. Однако некоторые компании незаконно доводят этот показатель до 33%. Ранее те же самые ученые доказали, что уровень коллагена в дентине снижается, когда на зубы воздействуют специальными полосками для отбеливания.
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