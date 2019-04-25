Чего не должно быть в продуктах для отбеливания зубов

Нужно проверить состав.Речь идет о продуктах, содержащих перекись водорода. Оказалось, что они делают зубы более слабыми.Перекись водорода, которая активно используется в полосках для отбеливания зубов, повреждает глубоко расположенные в них ткани. В результате, зубы становятся более слабыми, как показало исследование ученых из Университета Стоктона в Нью-Джерси. Наборы для отбеливания зубов в домашних условиях стали невероятно популярными, их рынок сегодня оценивается в миллиарды долларов. Однако продающие их компании в последние годы оказались под огнем критики со стороны научного сообщества.И вот теперь ученые доказали, что эти продукты для отбеливания зубов повреждают не только зубную эмаль, как уже было установлено, но движутся гораздо глубже в структуру зуба. Оказалось, что перекись водорода наносит удар по дентину. Этот химикат разрушает белок внутри дентина на крошечные фрагменты. В результате, они просто исчезают, как показали наблюдения. Дентин защищает наши зубы от повышенной чувствительности, а когда он разрушается, то соприкосновение с разными температурами, включая холодную и горячую пищу или напитки, стимулирует нервы и вызывает сильную боль.Существуют специфические правила, которые требуют от наборов для домашнего отбеливания зубов содержания перекиси водорода не более 0,1%. Однако некоторые компании незаконно доводят этот показатель до 33%. Ранее те же самые ученые доказали, что уровень коллагена в дентине снижается, когда на зубы воздействуют специальными полосками для отбеливания.