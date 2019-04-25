Назван вирус, способный укрепить иммунитет

Оказывается, это практически всем известный вирус, носительство которого, вероятно, незаслуженно называют провокатором многих заболеваний.Учёными абсолютно случайно было обнаружено действие цитомегаловируса (ЦМВ) на пожилых мышей. Как известно, с возрастом стареет и иммунная система. Пожилым людям сложнее в связи с этим переносить инфекционные заболевания, пишут СМИ.Пока иммунобиологи из США выясняли, как омолодить иммунную систему человека, было обнаружено удивительное свойство цитомегаловируса не ослаблять, а укреплять иммунитет.Исследователи произвели заражение мышей ЦМВ и планировали наблюдать за тем, как их иммунная система будет ослабевать и «впускать» в организм другие инфекции. Но эффект оказался противоположным.Так, например, заражённые цитомегаловирусом пожилые мыши оказались более устойчивыми к проникновению в их организм листерий. В ответ на заражение ЦМВ иммунная система мышей показала стимуляцию активности Т-клеток иммунной системы, а также их разннообразие. В снижении разнообразия Т-клеток многие годы учёные и видели причину старения иммунной системы. Воздействие цитомегаловируса дало надежду на укрепление иммунитета в старости.Механизмы влияния ЦМВ на иммунитет пока неизвестны, их изучением исследователи и будут заниматься в новых работах.Напомним, что цитомегаловирус относится к герпесвирусам и после заражения вызывает носительство в организме. К возрасту 30-40 лет 40% населения имеет носительство ЦМВ. Активная форма цитомегаловируса может иметь симптомы ОРВИ, значительно реже поражать внутренние органы. Лечение проводится противовирусными препаратами и назначается для того, чтобы «перевести» вирус в неактивную (латентную) форму.