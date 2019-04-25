Назван вид меда, укрепляющий сердце и иммунную систему
Мед является отличным средством от простудных заболеваний, так как обладает противомикробным, противовирусным, успокаивающим, слабительным и обезболивающим эффектом, помимо этого, улучшает иммунитет, стимулирует хорошую работу сердца.
Как только не называют мед в народе: и жидкое золото, и дар природы, и нектар богов. И все - благодаря широкому спектру чудодейственных свойств, о которых можно говорить не переставая.
Акациевый
Особенно полезен мужчинам, а также при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.
Горчичный
Заболевания дыхательных путей, используется как мочегонное средство.
Гречишный
Содержит много железа и белка: очищает сосуды, способствует регенерации поврежденных тканей, повышает уровень гемоглобина. Рекомендуется беременным женщинам и людям, страдающим хроническим гастритом с повышенной кислотностью.
Каштановый
Помогает при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях, укрепляет сосуды и иммунитет.
Кипрейный
Желудочно-кишечные заболевания. Растворенный в воде (2-3 ст.л. на стакан) - при бессоннице и головных болях.
Клеверный
Гинекологические заболевания, геморрой и астения. Обладает мочегонным и отхаркивающим действием.
Липовый
При простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей. Помогает при лечении печени, почек, воспалении желудочно-кишечного тракта, укрепляет сердечную мышцу.
Луговой
Обладает противомикробным, противовоспалительным свойством. Его рекомендуют при головных болях, болях в желудке, сердцебиении, бессоннице, при заболеваниях верхних дыхательных путей.
Подсолнечный
Заболевания сердца, бронхиальная астма, остеохондроз, невралгии, особенно простудного характера. Оказывает общеукрепляющее действие.
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