Медики назвали орех, способствующий похудению

Ученые назвали доступный продукт, способствующий похудению.Американские специалисты из Beth Israel Deaconess Medical Center доказало, что грецкие орехи могут особым образом влиять на мозг, и, благодаря этому, способствовать эффективному похудению.Дабы проверить это, ученые провели особый эксперимент, в котором приняли участие люди с ожирением. В рамках исследования, им стоило ежедневно, в течение пяти дней выпивать смузи из 48 граммов грецких орехов. После этого они месяц питались в привычном режиме, а затем вновь повторяли эксперимент со смузи.С помощью МРТ специалисты смогли констатировать, что после пятидневного приема орехового смузи, испытуемые лучше чувствовали насыщение и быстрее прекращали есть, что в дальнейшем способствовало эффективному похудению.