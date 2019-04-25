Как можно избавиться от диабета в домашних условиях

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Ожирение и сахарный диабет - очень распространенные проблемы.Чтобы улучшить жизнь людей, ученые постоянно ищут лекарства для их предотвращения, и с каждым разом находят новые способы воздействия на их источники. Например, исследователи из Кембриджского университета обнаружили вариации одних и тех же генов, которые защищают людей от ожирения и его симптомов - это открытие может привести к созданию нового типа лекарств.Еще в 1998 году ученые узнали, что мутации в гене MC4R могут стать причиной наследственной тучности человека - у некоторых людей с большей вероятностью могут возникнуть отложения жира, которые увеличивают массу тела. Повторный анализ этого же гена у полумиллиона добровольцев показал, что у гена есть 61 вариация, некоторые из которых наоборот, могут предотвратить накопление жира. Также среди них есть варианты, предотвращающие диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.Новое исследование открыло путь к созданию нового типа лекарств и пролило свет на саму природу ожирения. По словам исследователя Садафа Фаруки, их работа в очередной раз доказала, что генетика играет большую роль в телосложении человека. Некоторым людям крупно повезло, потому что у них есть гены, предотвращающие ожирение.«Новая концепция заключается в том, что генетические варианты, которые защищают от болезней, могут использоваться в качестве моделей для разработки более эффективных и безопасных лекарств» - Лука Лотта, один из авторов исследования.Среди лекарств от ожирения есть и весьма необычные - в начале 2019 года исследователи из Массачусетского технологического института представили таблетки, которые раздуваются в желудке. Мало того, что они подавляют чувство голода, так еще и внутри них можно транспортировать в организм лекарства и даже крохотные камеры.