Развенчан популярный миф о похудении

Американские ученые разбили очередной устойчивый миф о похудении.Возможно, он даст ответ на вопрос, почему многие люди никак не могут избавиться от лишнего веса, хотя питаются правильно. Оказалось, толку от этого ровным счетом никакого, похудеть, грызя морковку, не получится.Американские ученые из Национального института здравоохранения провели масштабный эксперимент о правильном питании. Длился он целых восемь лет, и назывался Women's Health Initiative - «Инициатива во имя здоровья женщины». В нем специалисты рассмотрели закономерности: как влияет эталонное правильное питание на процессы похудении и здоровье в целом.Данные исследований представил немецкий журналист Гюнтер Брандштеттер из Der Standard.Суть эксперимента такова: одна группа питалась правильно, и рацион был составлен с точки зрения диетологии. В основном в питании присутствовали овощи и фрукты, клетчатка, минимум жира и масла. Вторая группа была контрольной, там женщины питались, как обычно.По итогам исследований выяснилось вот что: правильное питание, в частности, Средиземноморская диета, названная как лучшая для похудения, не оправдала себя ни в одном из аспектов. Во-первых, в контрольной группе заболело диабетов 8,8% человек, в то время как в «полезной» - 6,9%. Разница в 1,9% была сочтена незначительной.Кроме того, изменений к лучшему не было замечено ни по какому из параметров, будь то сахар или холестерин в крови. А о похудении и говорить не стоит. В частности, как бы в теории не расхваливали Средиземноморскую диету, похудеть она по факту не помогает.