Как вегетарианство влияет на здоровье женщин

На первый взгляд может показаться, что стать вегетарианцем просто - необходимо лишь исключить мясо и рыбу из рациона.Но на самом деле есть еще несколько важных моментов, о которых стоит знать.Употребление рафинированных углеводовТакие "пустые" углеводы содержатся в белой муке, сахаре. Некоторые люди, отказавшись от мясных продуктов, переключаются на вегетарианскую выпечку, печенья, сахаросодержащие соки, употребляя это только лишь из-за одного факта, что в их составе нет мяса. Но такие углеводы не несут организму никакой пользы, а, наоборот, предполагают негативный эффект – повышение уровня сахара в крови. Отказ от мясной пищи должен быть ещё одним шагом в вашем развитии, а не порождать новые заблуждения. Будьте осознанны при выборе продуктов.Отсутствие полезных жиров в рационеОшибка заключается в том, что при переходе на вегетарианское питание люди не учитывают потребность организма в разнообразном питании, которое обеспечивало бы тело всеми необходимыми элементами. Определите, присутствуют ли в вашем рационе полезные растительные жиры, которые можно найти в таких продуктах, как орехи, авокадо, растительные масла, семечки. Ненасыщенные жиры улучшают состояние кожи и волос, оказывают благотворное влияние на сердце и сосуды. Они растворяют и выводят холестериновые отложения, которые образовываются на стенках сосудов.Пренебрежение продуктами, содержащими белокУбедитесь, что в вашем рационе присутствует достаточное количество продуктов, содержащих белок, который является основным строительным материалом для нашего организма. На вашем столе должны появляться тофу, бобовые, злаки и орехи.