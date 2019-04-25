Медики назвали лучшие средства от похмелья из разных стран

Главное - обильное питье и отдых.Существуют разные алкогольные напитки но между ними много общего. Настроение повышается, социализация улучшается, на улице вдруг становится не «что-то прохладно», а «как-то жарковато»... А утром, в расплату за все грехи, наступает похмелье.Несмотря на то, что лучшими средствами от похмелья, если верить ученым, являются обильное питье и отдых, мы продолжаем верить в силу куриного супчика и рассола, верно? Тем интереснее, как с похмельем справляются люди в других странах мира. Ведь потребление алкоголя - история интернациональная.Китай - «Спрайт»Китайские исследователи изучили в своей лаборатории 57 напитков на предмет их способности уменьшать классические симптомы похмелья. Так выяснилось, что «Спрайт» справляется с задачей лучше всего. Ученые думают, что это происходит из-за увеличения активности фермента, расщепляющего ацетальдегид - токсичное вещество, в которое наше тело метаболизирует этанол.Шотландия - Irn-bruЕсли честно, не существует научных доказательство того, что газированный напиток Irn-bru способен уменьшить похмелье. Здесь можно использовать разве что данные о том, что витамин C помогает печени более эффективно выводить из организма токсины. Тем не менее, шотландцы совершенно уверены, что схема работает, а потому перед шумными вечеринками предусмотрительно заполняют холодильники этой вариацией на тему «Фанты».Англия - сэндвич с бекономНу, или бутерброд с колбасой, если модернизировать рецепт с учетом национальных особенностей. Исследователи из Ньюкаслского университета (Newcastle University) обнаружили, что сочетание хлеба и мяса действительно помогает симптомам похмелья пройти чуть быстрее. Ученые полагают, что причина в углеводах, которые дают энергию, и белках, которые расщепляются на аминокислоты, позволяя системам организма функционировать наилучшим образом.Эквадор - расторопшаЖители Эквадора считают, что силимарин, природная композиция семи флавоноидов и одного флаволигнана, содержащаяся в семенах расторопши, защищает печень при потреблении алкоголя и замедляет процесс опьянения. Именно поэтому силимарин рекомендуется употреблять перед вечеринкой, действуя на опережение. Научные подтверждения? Силимарин как минимум нейтрализует токсины, содержащиеся в корме домашней птицы. В остальном исследования пока продолжаются.Япония - умэбосиУмэбоси - это популярные в Японии маринованные плоды абрикоса, которые часто называют «сливы умэбоси». Помимо положительного влияние на сердце и пищеварение, умэбоси, по всей видимости, отлично работают с печенью. Так, исследование 2012 года показало, что регулярное потребление плодов не только защищает печень, но также может уменьшить повреждения органа, полученные ранее. Интересно, что умэбоси японцы едят не только как закуску, но активно добавляют в десерты и напитки.