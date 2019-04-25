Названы первые признаки аневризмы мозга

5 симптомов, которые могут говорить об аневризме мозга.Какие симптомы помогают заподозрить ее наличие?Аневризму мозга часто называют бомбой замедленного действия. При данной патологии происходит выпячивание стенки сосуда головного мозга, и в некоторых случаях этот процесс завершается приступом кровоизлияния в мозг с драматичным исходом.Большая проблема в том, что аневризму мозга трудно диагностировать. Во многих случаях ее выявление оказывается случайностью, следствием процедур, требовавших выполнения МРТ или КТ.Тем не менее, некоторые симптомы могут говорить о том, что у человека, возможно, развивается аневризма головного мозга.Резкая головная боль. Если у человека периодически случаются приступы сильной и внезапной головная боли, это должно стать поводом для обращения к врачу. Также следует вызывать скорую помощь в том случае, если возникшая головная боль стала расти в своей интенсивности и превратилась в очень сильную.Слабость и онемение половины тела. При аневризме мозга происходит ограничение в процессах кровоснабжения мозг, что лишает орган ЦНС способности управлять всеми частями тела, включая лицо. Онемение в одной половине может быть очень тревожным симптомом, и нужно обращаться к врачу, не дожидаясь, когда это состояние пройдет «само собой».Проблемы со зрением. В глазах двоится, изображение туманится и расплывается – при аневризме мозга такое возможно из-за давления выпяченной стенки сосуда на зрительный нерв.Опущение века. Резкое опущение уголков века может быть симптомом как аневризмы, так и инсульт.Симптомы пищевого отравления. В случае аневризмы могут возникать симптомы несварения или отравления - тошнота, рвота, диарея. Но если эти признаки возникли после приступа головной боли, лучше вызвать скорую помощь.