Эти простые советы помогут избежать проблем с волосами
Эксперт по волосам рассказала, как нужно правильно расчесывать волосы, чтобы они оставались на голове и были здоровыми и красивыми.
Мы расчесываемся каждый день, однако мало кто знает, как нужно правильно расчесывать свои локоны.
"Волосы хрупкие, их легко повредить. Поэтому правильное расчесывание – это целая наука, здесь тоже есть нюансы, которые необходимо соблюдать", – рассказала парикмахер Вера Соломина.
Вот несколько секретов для расчесывания волос:
- Влажные и мокрые волосы категорически нельзя расчесывать. Дело в том, что тогда локоны сильно повреждаются, так как становятся особенно хрупкими;
- Сушить волосы лучше полотенцем или естественным путем – при комнатной температуре. Если проводить сушку феном, волосы слишком пересохнут и начнут ломаться;
- Волосы нужно расчесывать с кончиков, а потом плавно двигаться вверх к корням. Так волосы расчешутся быстрее, а вы избежите запутанных комков;
- Если волосы все-таки запутались, по пытайтесь распутать его руками. Не стоит драть расческой, так волосы лишь еще больше ломаются.
Следуйте этим простым правилам, и ваши волосы будут здоровыми и красивыми.
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Добавил kruzka в категорию Разное
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