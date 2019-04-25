Врачи опровергли пользу популярных каш

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Позитивное влияние этих каш на организм сильно преувеличено.Существует мнение, что каши – это здоровый и сытный завтрак. Однако, во многих случаях, это миф, а большинство круп, считавшихся раньше полезными, на самом деле, пользы не принесут.Рисовая кашаЭта каша не настолько полезна, как принято считать. Все дело в том, что зачастую люди предпочитают готовить ее из шлифованного белого риса, в котором после обработки практически не остается витаминов и клетчатки.Овсяные хлопьяТакой завтра тоже с трудом можно назвать полезным практически по той же причине. После помола в овсяных хлопьях остается мало витаминов.Манная кашаЭта каша действительно является сытной, но белка и витаминов в ней почти нет. А вот крахмала предостаточно, который людям с ожирением может навредить.Дело в том, что сложные полисахариды, которые содержит эта каша, трудно перевариваются, подавляют пищеварительную деятельность из-за снижения интенсивности движения ворсинок кишечника.