Врачи опровергли пользу популярных каш

Позитивное влияние этих каш на организм сильно преувеличено.

Существует мнение, что каши – это здоровый и сытный завтрак. Однако, во многих случаях, это миф, а большинство круп, считавшихся раньше полезными, на самом деле, пользы не принесут.

Рисовая каша

Эта каша не настолько полезна, как принято считать. Все дело в том, что зачастую люди предпочитают готовить ее из шлифованного белого риса, в котором после обработки практически не остается витаминов и клетчатки.

Овсяные хлопья

Такой завтра тоже с трудом можно назвать полезным практически по той же причине. После помола в овсяных хлопьях остается мало витаминов.

Манная каша

Эта каша действительно является сытной, но белка и витаминов в ней почти нет. А вот крахмала предостаточно, который людям с ожирением может навредить.

Дело в том, что сложные полисахариды, которые содержит эта каша, трудно перевариваются, подавляют пищеварительную деятельность из-за снижения интенсивности движения ворсинок кишечника.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь