Медики перечислили вредные свойства жвачки

В жевательной резинке содержится элемент, который может вызвать астму и рак.Если вы видите на упаковке надпись, что продукт отбеливает зубы, в нем, скорее всего содержится диоксид титана - опасный элемент для здоровья.Наиболее распространенными заболеваниями среди любителей жвачек есть болезни желудка и кишечника. Ученым даже удалось доказать взаимосвязь между синдромом раздраженного кишечника и регулярным жеванием жвачки. Это происходит потому, что человек, жует заглатывает слишком много воздуха и слюны.Другие исследования показывает взаимосвязь между мигренью и увлечением жевать жвачки. Оказывается, в процессе жевания возникает высокое давление на височно-челюстной сустав, в результате чего от боли страдает голова.Также нельзя не упомянуть о химическом составе резинки, который вызывает отравление организма. Поэтому медики советуют редко жевать освежающие резинки.