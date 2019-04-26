Микробиолог предупредила об опасности кухонной губки

Для минимизации рисков губку для мытья посуды нужно регулярно менять.Вы задумались о том, как часто меняете губку для мытья посуды? Ведь ей вы очищаете много разных загрязнений. А это значит, что в губках могут скопиться опасные микробы.Сотрудники Гисенского университета им. Ю. Либиха решили изучить губки для мытья посуды, которыми пользовались на протяжении 7-30 дней. Всего на них было найдено порядка 360 разновидностей бактерий. Они живут на всей поверхности губки, даже внутри. Можно сказать, они начинают заселяться на всей площади."Губки для мытья посуды лучше всего менять через каждую неделю. Тогда на их поверхности не успеет размножиться микроорганизмы в опасном для здоровья количестве", – комментирует микробиолог Светлана Чубатова.Эксперты также рассказали, что современные производители часто рекламируют супер новые губки для мытья посуды, которые дольше можно не менять. Но специалисты советуют не поддаваться на этот маркетинговый ход. Они утверждают, что старые губки кишат бактериями, грибками и даже кишечной палочкой.