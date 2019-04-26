Врачи выяснили, скольким сигаретам равняется бутылка вина

Какова связь между раком, алкоголем и табаком.Общепризнанная связь между раком и табаком помогает наглядно продемонстрировать связь между употреблением алкоголя и раком, а также повысить осведомленность о связанных с алкоголем рисках, согласно исследованию, опубликованному в BMC Public Health.Ученые Университетской больницы Саутгемптона (University Hospital Southampton), Бангорского университета (Bangor University) и Саутгемптонского университета (University of Southampton) оценили риск развития рака, связанного с употреблением умеренного количества алкоголя, и сравнили его с риском заболевания раком, связанным с курением.Для расчета возможного риска заболевания раком в течение жизни, связанного с употреблением 10 единиц алкоголя (бутылка вина) или 10 сигарет в неделю, использовались данные Cancer Research UK.«Это единственное исследование, предлагающее “сигаретный эквивалент” с точки зрения вреда. Мы стремились ответить на вопрос: исключительно с точки зрения риска заболевания раком – то есть, если смотреть на рак в отрыве от другого вреда – сколько сигарет содержится в бутылке вина? Наши результаты показывают, что “сигаретный эквивалент” бутылки вина – 5 сигарет для мужчин и 10 для женщин в неделю», – рассказала доктор Тереза Хайдс (Theresa Hydes), один из авторов исследования.По оценкам ученых, абсолютный риск заболевания раком (риск развития рака в течение жизни), связанный с употреблением одной бутылки вина в неделю, для некурящих мужчин составляет 1%, для женщин – 1,4%.У мужчин он, по-видимому, в первую очередь связан с раковыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, тогда как у женщин 55% случаев связаны с раком молочной железы.Употребление трех бутылок вина в неделю (примерно полбутылки в день) увеличивает вероятность возникновения и развития широкого спектра различных проблем со здоровьем. Этот уровень потребления увеличивает абсолютный риск рака до 1,9% у мужчин и 3,6% у женщин. Он эквивалентен курению примерно 8 сигарет в неделю для мужчин и 23 – для женщин.«Это исследование не говорит о том, что употребление алкоголя в умеренных количествах равнозначно курению. Наши результаты связаны с пожизненным риском для населения. На индивидуальном уровне риск развития рака в виде употребления алкоголя или курения будет варьироваться, и для многих людей воздействие десяти единиц алкоголя (одна бутылка вина) или 5-10 сигарет может очень различаться», – пояснила Тереза Хайдс.Исследование не является сравнением общей смертности от курения по сравнению с алкоголем, поскольку в нем не учитываются другие последствия – респираторные и сердечно-сосудистые заболевания или заболевания печени.«Наша оценка сигаретного эквивалента алкоголя предоставляет полезную мерку для разъяснения возможных рисков рака, которая использует исторически успешное распространение информации о курении. Хорошо известно, что алкоголизм связан с раком ротовой полости, горла, гортани, пищевода, кишечника, печени и груди. Однако, в отличие от курения, это не широко понимается общественностью. Мы надеемся, что, используя сигареты в качестве компаратора, мы могли бы более эффективно передавать этот посыл, чтобы помочь людям сделать более осознанный выбор образа жизни», – отметила Тереза Хайдс.