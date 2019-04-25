Дерматологи рассказали, какие продукты улучшают состояние кожи

Что делать, если сальные железы работают активноПовышенная жирность кожи нередко является показателем того, что сальные железы работают слишком активно.Это приводит к закупорке пор, а также образованию практически идеальной среды для размножения бактерий. Пища, содержащая в себе клейковину и глютен, лишь способствует усугублению проблемы.Эксперты считают, что небольшие перемены в рационе могут оказать значительное воздействие на здоровье кожи.Для того, чтобы избавиться от прыщей, следует периодически употреблять льняное масло, семена льна, грецкие орехи, а также морские водоросли и другие морепродукты. При этом количество кожных воспалений сведется к минимуму.