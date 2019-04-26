Эти лекарства должны быть в каждой «дачной» аптечке

Что взять с собой за город.Эксперты рассказали о главных составляющих аптечки дачника после начала сезона. По мнению специалистов, названные средства и медикаменты необходимо обязательно взять с собой за город.Дачный сезон стартует уже совсем скоро, однако даже на даче необходимо иметь все для оказания первой помощи при различных ситуациях. Прежде всего нужно взять лекарства, которые человек принимает регулярно при наличии у него хронических болезней. Пригодятся также тонометр и градусник, средства от болей в спине и суставах, что касается как мазей, так и таблеток. В случае обострения радикулита и вовсе лучше на несколько дней отказаться от активности на даче.Не следует забывать взять на дачу жаропонижающие, например, парацетамол или аспирин. Полезными окажутся лекарства от простуды, кашля и боли в горле, некоторые антибиотики. Обязательными для дачи выступают средства от травм, аллергии, а также препараты от отравления, к примеру, активированный уголь.