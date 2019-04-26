Этот продукт особенно вреден для женщин

Имбирь - традиционно одна из самых популярных добавок: имбирный чай отлично согревает и помогает при простуде, а имбирные пряники ассоциируются с детством и зимними праздниками.Однако эта пряность не так полезна для организма, как кажется на первый взгляд. В частности, имбирь может стать причиной проблем с кишечником и усилить кровотечение. Особенно вреден имбирь для женщин: он может оказать на женский организм крайне негативный эффект во время беременности и менструации.По данным Медицинского центра Университета Мэриленда, высокие дозы имбиря часто провоцируют диарею. Если ваш организм специфически реагирует на имбирь, стоит попробовать употреблять его вместе с едой, советуют специалисты. Не помогает и это? Тогда лучше совсем отказаться от любимой пряности.Кстати, ученые из Медицинского центра Университета Мэриленда сообщили об еще одном неприятном побочном эффекте имбиря: у некоторых женщин он усиливает кровотечение при менструации. Дело в том, что имбирь препятствует сгущению крови и ее свертываемости из-за своего антитромбоцитарного эффекта.Более того: не рекомендуется употреблять имбирь во время беременности. Хотя считается, что имбирный чай помогает будущим мамам справиться с тошнотой в первом триместре, он же может увеличить риск выкидыша. Конечно, выкидыш возможен только в случае, если употреблять имбирь в очень больших количествах, однако все равно не стоит рисковать. Также лучше не добавлять имбирь в чай и еду в первые месяцы после родов, особенно, если мать потеряла значительное количество крови.Также имбирь может спровоцировать вздутие живота и образование газов. Об этом говорят данные исследования Университета здоровья штата Юта. Причем, если в предыдущих случаях было достаточно просто следить за тем, сколько имбиря вы потребляете, то газообразование может вызвать даже несколько кусочков имбирного корня в вашем напитке. Все дело в индивидуальных особенностях организма.Так что лучше всего как можно скорее выяснить, как ваш кишечник реагирует на имбирь и, в случае возникновения неприятных ощущений, полностью отказаться от него. Но даже если у вас нет никаких особых реакций на имбирь, постарайтесь употреблять его дозированно, чтобы ненароком не навредить своему здоровью.