Четыре обследования, которые должна пройти каждая женщина

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Узнайте, какие обследования нужно проходить.Здоровье – это самое важно, что есть в жизни каждого человека. Необходимо тщательно следить и если организм подает сигналы, то не игнорировать их.МаммографияЕжегодно от рака груди умирает тысячи женщин. Если на ранних стадиях обнаружить это заболевание, то удастся избежать последствий. Скрининг молочных желез на маммографии поможет найти нарушения в тканях молочной железы на самых ранних стадиях.Группа рискаВ группе риска находятся женщина у которых есть мастопатия, фиброзные образования, лакостаз во время кормления, травмы мягких тканей, и те, у кого кто-то из близких болел раком груди.Особенности проведения:с 6-го по 12-й день цикла;рекомендуется в день проведения обследования не обрабатывать подмышечную впадину дезодорантами и любыми средствами, в которых содержится тальк;в возрасте до 40 лет – один раз в год; при патологиях МЖ – по показаниям врача; после 40 лет – два раза в год.Стоимость: от 500 грн.Мазок по Папаниколау (PAP-тест)Это обследование помогает обнаружить рак шейки матки на ранних стадиях.Тест по Папаниколау позволяет на 100% предотвратить рак шейки матки, если вовремя обратиться. Обследование проводится в диагностических лабораториях, где специальным инструментом берут соскоб из цервикального канала шейки матки и помещают в специальную жидкую среду.В подавляющем большинстве случаев атипичные изменения клеток вызываются вирусом папилломы человека высокой степени риска – это типы HPV-16 и HPV-18. В некоторых лабораториях PAP-тест совмещен с тестом на эти типы вируса, но в любом случае, если атипичные клетки обнаружены, врач назначит еще дополнительное обследование на эти и другие типы ВПЧ. Результат готов через 1-3 дня и полностью достоверен.Группа рискаВПЧ – очень распространенная инфекция. Больше всего подвержены женщины, у которых было много половых партнеров в настоящем или прошлом, сомнительные половые контакты, регулярный незащищенный секс, те у кого повреждена шейка матки при родах.Особенности проведения:с 14-го по 22-й день цикла;перед проведением теста три дня не использовать никакие препараты вагинально, не жить половой жизнью.Стоимость: от 400 грн.УЗИ почекКамни и песок в почках сейчас можно обнаружить и у молодых людей. Это все произошло из-за того, что качество продуктов и воды ухудшилось. Изменения в работе почек происходят из-за перенесенных инфекционных и вирусных заболеваний, о которых можно и не догадываться до определенного момента.Группа риска:Наследственность и те, у кого повышенный уровень креатинина и мочевины в крови.Особенности проведения: натощак; за три дня до обследования не употреблять газообразующие продукты;за сутки до обследования выпить активированный уголь в расчете одна таблетка на 10 кг веса.Стоимость: от 300 грн.Анализ крови на фосфорно-кальциевый обменЭто обследование помогает обнаружить остеопороз. Раньше это заболевание встречалось у женщин преклонного возраста, а сейчас оно помолодело. Это спровоцировано неправильным питанием, низкой физической активностью и экологией. Следует пересмотреть свой рацион и добавить больше продуктов, в которых есть кальций.Группа рискаВ группе риска находятся те женщины, которые принимают противозачаточные таблетки без назначения гинеколога, у кого бронхиальная астма и другие аутоиммунные заболевания.Особенности проведения: натощак.Стоимость: от 200 грн.