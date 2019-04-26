Похудеть к лету: как убрать лишний вес на животе

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Если следовать рекомендациям, то результат не заставит долго себя ждать.Скоро лето, а значит вопрос похудения актуален как никогда. Многие женщины активно сейчас начинают прорабатывать одну из самых проблемных зон – живот.Кто не мечтает о красивом прессе?Есть в меруЕсли знать меру и не переедать, то не нужно будет делить еду на “плохую“ и “хорошую“. Также не стоит увлекаться одними фруктами и овощами. Организму необходимы жиры, белки, углеводы, если их будет дефицит, то живот убрать не получится.Заниматься аэробикойХоть и бытует мнение, что лучшего результата помогают добиться силовые упражнения, но и про кардио не стоит забывать. Если в свое тренировки добавить аэробику, то калории будут сжигаться быстрее.Употреблять продукты, которые содержат полезные жирыДряблый живот может быть даже у тех, у кого нет проблем с лишним весом. Причина в питании, а точнее в отсутствие полезных жиров. Пора забывать, что все жиры – это зло. В рацион можно добавить авокадо, морского окуня и полезное масло. Как только сократиться употребление вредных жиров и увеличиться потребление полезных, то результат можно будет заметить очень скоро.Добавить в рацион растворимые пищевые волокнаЧем больше в рационе присутствует растворимой клетчатки, тем меньше жира будет откладываться на животе. Стоит обратить внимание на такие продукты: бобовые, яблоки, цитрусовые, морковь, зеленый горошек.Следить за потреблением сахараВовсе от сахара не нужно отказываться, а вот сократить его стоит.ВысыпатьсяПростой совет, которому тяжело следовать. Давно известно, что люди, которые мало спят склонны к полноте, особенно жир откладывается в области живота.Готовить продукты на кокосовом маслеКокосовое масло обладает антибактериальным и антивирусным свойством. Оно ускоряет обмен веществ и благоприятно влияет на работу щитовидной железы.