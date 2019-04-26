Диетологи назвали причины перейти на здоровое питание

Некоторые люди до сих пор считают, что правильное питание по карману далеко не всем.Конечно, если мы говорим о суперфудах - семена чиа, ягоды годжи, киноа, шпинат, то такой тип питания будет доступен далеко не всем.Фитнес-тренер Марина Боржемская-Узелкова утверждает, что правильное питание это не так дорого, не противно и приготовление не занимает много времени. Если придерживаться трех правил, тогда правильное питание вам понравится.Причина №1: "Здорово" не является синонимом слова "дорого"Для правильного питания достаточно тех продуктов, которыми Вы ежедневно заполняете свой холодильник и используете в приготовлении. Но, в правильном сочетании и времени применения. Единственное, на чем не стоит экономить - зелень. Можно покупать любую, но ее должно быть много.Причина №2: Способ приготовленияПонятно, что жареный на подсолнечном рафинированном масле стейк не принесет пользы. А если вы используете красное мясо, то это может увеличить риски сердечно-сосудистых болезней. Лучше всего овощи и мясо запекать, проваривать. К примеру, кусок мяса можно запечь, как и грибы.Причина №3: Время на приготовлениеЕсли же говорить о правильных рецептах блюд, то они не требуют длительного времени для приготовления. К примеру, овощи на пару можно приготовить за 15-20 минут. Тем более, не нужно зажаривать до хрустящих корочек, которые очень вредны.