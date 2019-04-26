Названы причины появления тахикардии

Учащенное сердцебиение или тахикардия – это нарушение сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений в покое превышает 100 ударов за минуту.Кардиолог Этери Колесник отмечает, что появление тахикардии в ответ на испуг, стресс, при физической нагрузке - нормальная физиологическая реакция организма.Основные причины появления тахикардии• физическая или эмоциональная нагрузка• беременность• травмы, кровопотери, ожоги* ОРВИ/грипп/повышение температуры тела• жаркая погода/баня• употребление кофеиносодержащих напитков• прием алкоголя• прием стимулирующих веществ (энергетические напитки, кокаин)• побочное действие лекарств• гипотония и гипертония• нарушение уровня электролитов в крови• заболевания сердца (врожденные и приобретенные)• анемия• дисфункция щитовидной железы• нейроциркуляторная дистония• курениеТахикардия – это симптом многих видов нарушения ритма сердца, которые могут быть безвредными (синусовая тахикардия), а могут угрожать жизни пациента (фибрилляция желудочков). Каждый случай индивидуален.Тахикардия – симптомы- нехватка воздуха- потемнение в глазах- головокружение- потеря сознания- быстрый пульс- сердцебиение - учащенное, ритмичное или неритмичноеЕсли тахикардия не проходит в спокойном состоянии – это повод обратиться к врачу для выявления причины.Обследование пациента с тахикардией начинают с:1. Общего анализа крови, уровня железа и ферритина.2. Электролитов крови (калий, натрий, магний, хлор).3. Гормонов щитовидной железы.4. Электрокардиографии.5. Эхокардиографии.6. Холтеровского мониторирования ЭКГ (24 ч и более).