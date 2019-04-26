Названы продукты, которые можно есть с истекшим сроком годности

Оказывается, не каждый продукт, покрытый плесенью, является опасным для здоровья.ЯйцаБлагодаря плотной скорлупе, яйца могут оставаться свежими месяцами, даже без хранения их в холодильнике. Очень часто яйца остаются пригодными к употреблению даже через 3-4 недели после истечения срока годности, указанного на коробке. Дабы проверить это, используй простой способ: помести яйца в какую-нибудь емкость с водой. Если потонут, их можно есть, а если остаются плавать наверху, то в них уже попал воздух, значит они испорчены.СырТвердые сорта сыра можно есть еще в течение шести недель после окончания срока хранения, при условии, что они хранятся в холодильнике. Мягкие сорта сыра можно есть вплоть до недели после завершения срока хранения, но только если упаковка оставалась закрытой. При появлении грибков и плесени на мягком сыре, от употребления его в пищу лучше отказаться.КартофельВполне съедобен и через три недели после истечения срока хранения. Если картофель позеленел и пророс, можешь попросту отрезать эти части картошки и съесть оставшиеся.