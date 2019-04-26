Медики назвали лучший вариант завтрака для диабетиков

Лучшим вариантом завтрака для диабетиков является завтрак с высоким содержанием жиров и низким – углеводов.Завтрак с высоким содержанием жиров и низким уровнем углеводов - это идеальный вариант завтрака для людей диабетиков. Изучением проблемы занимался профессор Джонатан Литтл.Сотрудник Университета Британской Колумбии, профессор Джонатан Литтл, заявил о том, что при заболевании диабетом второго типа следует очень пристрастно выбирать продукты для завтрака. По словам ученого, популярные виды завтраков диабетикам подходят далеко не всегда, так как способствуют повышению сахара в крови. Между тем, резкие скачки уровня сахара в крови губительно сказываются на состоянии кровеносных сосудов, глаз, почек.«Овсянка, тосты и фрукты - то, чем многие привыкли завтракать, - приводят к всплеску сахара в связи с высоким содержанием в них углеводов. Для людей с диабетом это может быть критично», - приводятся слова диетолога в Medical Express.Исследование, которым руководил Джонатан Литтл, помогло определить, что лучшим вариантом завтрака для диабетиков является завтрак с высоким содержанием жиров и низким – углеводов. Таким завтраком может быть, допустим, омлет.Ученым-диетологом был проведен эксперимент с участием диабетиков, которые завтракали либо омлетом, либо овсянкой с фруктами, при этом обед и ужин добровольцев были одинаковыми. На телах участников были зафиксированы приборы, измеряющие уровень сахара в их крови. Помимо этого добровольцы сообщали о возникающей у них тяге к сладкой или соленой пище.В результате именно омлет проявил себя как лучший вариант завтрака для людей с диабетом.«Употребление омлета подавляло рост уровня сахара в крови после утреннего приема пищи, что помогало поддерживать глюкозу в норме в течение всего дня В день, когда на завтрак ели омлет, было зафиксировано меньше жалоб на голод и тягу к сладкому среди участников», - отметили ученые.