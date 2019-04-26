Психологи рассказали, почему важно супругам спать отдельно

Сон в разных комнатах спасает бракВсе большее количество семей переходят на эту систему жизни. Психологи рассказали, почему это так важно.Храп мужа для кого-то может показаться чем-то не слишком серьёзным, но в реальности он может стать одним из поводов для развода. Дело в том, что качество сна человека напрямую влияет на общее качество его жизни. Если кто-то хронически не высыпается из-за того, что лежащий рядом на постель любимый человек громко храпит, то со временем даже самая глубокая любовь может перерасти в ненависть. Статистика показывает, что всё большее количество партнеров и супругов практикует сон в раздельных помещениях именно для того, чтобы высыпаться по ночам и не трепать друг другу нервы. Это касается не только тех семей, в которых партнеры храпят. Иногда люди слишком часто ворочаются во сне, порой предпочитают ложиться спать позднее, чем их партнеры, из-за чего их просто будят. Кто-то слишком интенсивно потеет, а кто-то перетягивает на себя одеяло. Всё это очень раздражает и мешает высыпаться.Кому-то может показаться, что если люди решают спать раздельно, то это говорит об охлаждении в их отношениях. Существует даже устойчивая картинка в фильмах и книгах, когда жёны и мужья спят раздельно, и она свидетельствует о том, что в семье нелады или ссоры. В реальности, сегодня раздельный сон чаще свидетельствует о попытке сохранить семью, чем о стремлении ее разрушить. Исследование в Австралии продемонстрировало, что уже более 200 тысяч пар теперь спят в разных спальнях именно для того, чтобы избежать развода.«Сон в разных помещениях совершенно не исключает эмоциональной близости партнёров, - рассказывает психолог из Нью-Йорка Тамара Грин. - Более того, эта практика никак не влияет на качество сексуальных отношений, а в некоторых случаях даже укрепляет эти отношения. Люди получают возможность нормально отдыхать, они не устают друг от друга по ночам, могут посещать комнаты друг друга, воскрешать былые чувства и возбуждение. Это абсолютно правильное решение в том случае, если сон с близким человеком не приносит вам желанного отдыха и восстановления сил».