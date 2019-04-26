Медики развеяли популярный миф о вреде яиц

Немецкие эксперты по питанию не согласны с мнением о вреде яицНедавно прозвучало мнение о том, что съедать больше трех яиц в неделю вредно для здоровья, об этом заявили ученые из США. Немецкие специалисты в области питания не считают яйца настолько вредными.Американские исследователи из Северо-Западного университета высказались о том, что регулярное употребление яиц повышает количество съедаемого человеком холестерина, что способствует ранней смертности. Но в их работе было найдено довольно много уязвимых мест. И вот, в свою очередь, с мнением о вреде постоянного поедания яиц не согласились немецкие специалисты.Сотрудники Немецкого общества питания и Федерального центра питания заявили: куриное яйцо – полезный продукт, и установить верхний предел потребления яиц на сегодня невозможно.По словам этих экспертов, повышенный уровень холестерина в организме формируется независимо от приема пищи, этом способствуют клеточные нарушения, мало связанные с тем, что человек ест на завтрак. Риск возникновения таких нарушения зависит от баланса липопротеинов низкой и высокой плотности, наличия гипертонии или метаболических отклонений, диабета и ожирения. Ограничивать поступление холестерина с пищей необходимо лишь тогда, когда уровень холестерина в крови постоянно повышается из-за болезни, утверждают немецкие ученые.Они подчеркивают, что пищевой холестерин жизненно важен для человеческого организма, так как является основой для производства гормонов. Многие научные опровергают влияние яиц на появление атеросклероза. В яйцах, помимо холестерина, содержатся также его антагонисты - фосфолипиды, причем в большем количестве. Установлено, что большую часть холестерина из яйца организм использует для образования желчи и клеточных мембран.