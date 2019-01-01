Медики разработали первый антибиотик против рака

Вещество было обнаружено в почве Индии.Прорыву предшествовали 10 лет упорной работы. Ученые «взломали» код природного антибиотика и воссоздали его в лаборатории. Возможно, именно эта работа открывает дорогу к разработке нового класса препаратов.Исследователи из Великобритании и Японии, Мартин Лир и Масахиро Хирама, стали первыми учеными, которым удалось «взломать» код невероятно сложного природного противоопухолевого антибиотика. Вещество под названием кедарцидин было обнаружено в почве Индии почти 30 лет назад, но только теперь удалось разгадать его секрет.Кедарцидин эффективен в борьбе с раковыми клетками, а также устойчивыми бактериями. Его действие направлено на повреждение патогенной ДНК.Теперь ученые определили молекулярную структуру кедарцидина и синтезировали его в лаборатории. Авторы говорят, что разгадали головоломку удивительной сложности, а затем, наконец, собрали воедино все детали «мозаики». Результаты исследования опубликованы на сайте Университета Линкольна.Этот крупный прорыв ознаменовывает буквально новую эру в разработке и производстве антибиотиков и противораковых агентов следующего поколения.Возможность воссоздать вещество синтетическим способом позволит ученым лучше понять уникальные свойства кедарцидина, которые делают его таким эффективным. В планах команды - исследовать действие кедарцидина против клеток лейкемии и меланомы.Результаты также имеют огромное значение для глобальной проблемы резистентности. Новый класс антибиотиков может использоваться для пациентов со сформировавшейся устойчивостью в качестве крайней меры, когда другие препараты неэффективны.За последние 50 лет ученые не разработали принципиально новых препаратов антимикробного действия. В поиске инструментов для разработки антибиотиков нового поколения американские ученые создали метод для наблюдения за поведением бактерий. Зная их особенности, ученые смогут определять уязвимые места патогенов и нацеливаться именно на них.