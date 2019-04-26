Эти продукты способны заменить омолаживающие кремы

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Еда против морщин.Женщины порой идут на всё, чтобы продлить молодость и избавиться от первых признаков старения. Это и ботокс, и пластика, и баснословно дорогие антиэйдж-кремы. Однако есть и другой способ «отодвинуть» старость и забыть о морщинах хотя бы на 5?10 лет.Ученые доказали, что грамотно составленный рацион поможет вам сэкономить на ботоксе. К слову, эти продукты калорий не прибавят, а во состояние кожи улучшат и предотвратят появление морщин.Итак, «хит» номер 1 - рыба и растительные масла. Дабы морщины как можно дольше не появлялись, в вашем рационе должны присутствовать две самые важные полиненасыщенные жирные кислоты: омега-3 и омега-6. А без них никуда. Хотя бы раз в неделю устраивайте себе рыбный день - ешьте скумбрию, лосося, тунца, сардины и треску. А из продуктов растительного происхождения поойдут тыквенные семечки, шпинат и растительные масла, особенно миндальное и льняное.Второй номер «хит-парада» - орехи. Там есть вещества, которые ускоряют процессы регенерации и питания клеток кожи, - это коэнзим Q10 и витамин Е.Конечно, можно купить дорогой крем, а можно начать есть орехи. Эксперты называют орехи продуктом вечной молодости, поскольку они содержат и коэнзим Q10, и витамин Е. Правда, орехи очень калорийны, поэтому чересчур увлекаться ими не стоит. Для кожи лица достаточно 50 г миндаля, кешью, фундука или грецких орехов три раза в неделю.Зелень и цитрусовые отвечают за упругость и эластичность кожи, ибо лучший стимулятор коллагена - это витамин С. Он содержится в цитрусовых, киви, шиповнике, черной смородине, красном перце, облепихе и петрушке. Это чемпионы по содержанию витамина С.Красные и оранжевые овощи и фрукты нужны вам, чтоб цвет вашей кожи радовал глаз. Морковь, перец, помидоры, тыква, абрикосы - в них большое количество бета-каротина - антиоксиданта, отвечающего за обновление клеток кожи. К слову, входящий в состав антиэйдж-кремов ретинол, он же витамин А, образуется в нашем организме именно из каротина.