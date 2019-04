Медики подсказали, какая еда провоцирует ухудшение настроения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

От какой пищи портятся нервы.Плохое состояние психического здоровья связано с низким качеством питания, независимо от таких личных характеристик, как пол, возраст, образование, семейное положение и уровень дохода.Согласно исследованию Университета Лома Линда (Loma Linda University), опубликованному в International Journal of Food Sciences and Nutrition, взрослые калифорнийцы, которые употребляли более нездоровую пищу, с большей вероятностью сообщали о симптомах либо умеренного, либо тяжелого психологического расстройства, чем их правильно питающиеся сверстники.Исследовательская команда изучила данные телефонных опросов (всего 245 891 человек), проведенных в период с 2005 по 2015 год в рамках California Health Interview Survey (CHIS). Они располагали обширной информацией о социально-демографических данных, состоянии здоровья и поведении в отношении здоровья.Исследование показало, что почти 17% взрослых в Калифорнии страдают от психических заболеваний, из них 13,2% имеют умеренное, 3,7% – тяжелое психическое расстройство.Полученные результаты оказались аналогичными предыдущим исследованиям связи между психическими заболеваниями и нездоровым питанием, проведенным в других странах. Например, было обнаружено, что повышенное потребление сахара связано с биполярным расстройством, а потребление переработанных продуктов – с депрессией.«Это и другие подобные исследования могут иметь большое значение для лечения в поведенческой медицине. Возможно, настало время для нас более внимательно взглянуть на роль диеты в психическом здоровье, потому что, может быть, выбор здоровой диеты способствует психическому здоровью. Необходимы дополнительные исследования, прежде чем мы будем в состоянии дать окончательный ответ, но доказательства, по-видимому, ориентируют на это направление», – рассказал ведущий автор исследования Джим Э. Банта (Jim E. Banta) адъюнкт-профессор Школы общественного здоровья университета Лома Линда (Loma Linda University School of Public Health).Исследователи предупредили, что связь между плохим питанием и психическими заболеваниями не является причинно-следственной. Тем не менее, сделанные выводы основаны на предыдущих исследованиях и могут повлиять на будущие исследования и подходы, применяемые медработниками для лечения поведенческих расстройств.Ученые указали, что выводы их команды предоставляют «дополнительные доказательства того, что государственная политика и клиническая практика должны более четко ориентироваться на улучшение качества питания среди тех, кто борется за психическое здоровье». Кроме того, «диетические вмешательства для людей с психическими заболеваниями должны быть в первую очередь нацелены на молодых людей, людей с уровнем образования менее 12 лет и лиц с ожирением».