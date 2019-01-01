Врачи рассказали, как часто нужно сдавать анализ крови

Сдавать кровь на общий анализ необходимо натощак.

Если ежегодно сдавать общий анализ крови, то можно своевременно выявить признаки тех или иных опасных заболеваний. О пользе профилактического анализа крови рассказала Ольга Калачева.

Общий анализ крови, по словам Калачевой, не просто так включен в программу профилактического медицинского здоровья. Каждый человек, который следит за состоянием своего организма, должен даже при отсутствии каких-либо жалоб на здоровье сдавать кровь на анализ не реже одного раза в год.

«Результаты анализа могут предупредить о развитии целого ряда серьезных проблем со здоровьем. Это, в частности, анемия, разные генетически обусловленные болезни, специфические заболевания крови, хронические воспалительные процессы, системные болезни, разные нозологии и так далее. Общий анализ крови - это чрезвычайно важный диагностический инструмент», - цитирует Калачеву Агентство городских новостей.

Специалист отметила, что сдавать кровь на общий анализ необходимо натощак, но за час-два до процедуры можно выпить немного воды. А после процедуры можно съесть банан или немного шоколада.

«За двое суток до анализа нужно отказаться от употребления спиртных напитков и лекарственных препаратов. За несколько часов до анализа нужно исключить курение. Если от лекарств нельзя отказаться, то утренний прием препаратов можно перенести на вечер», - добавила врач.
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