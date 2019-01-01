Врачи рассказали, как часто нужно сдавать анализ крови

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Сдавать кровь на общий анализ необходимо натощак.Если ежегодно сдавать общий анализ крови, то можно своевременно выявить признаки тех или иных опасных заболеваний. О пользе профилактического анализа крови рассказала Ольга Калачева.Общий анализ крови, по словам Калачевой, не просто так включен в программу профилактического медицинского здоровья. Каждый человек, который следит за состоянием своего организма, должен даже при отсутствии каких-либо жалоб на здоровье сдавать кровь на анализ не реже одного раза в год.«Результаты анализа могут предупредить о развитии целого ряда серьезных проблем со здоровьем. Это, в частности, анемия, разные генетически обусловленные болезни, специфические заболевания крови, хронические воспалительные процессы, системные болезни, разные нозологии и так далее. Общий анализ крови - это чрезвычайно важный диагностический инструмент», - цитирует Калачеву Агентство городских новостей.Специалист отметила, что сдавать кровь на общий анализ необходимо натощак, но за час-два до процедуры можно выпить немного воды. А после процедуры можно съесть банан или немного шоколада.«За двое суток до анализа нужно отказаться от употребления спиртных напитков и лекарственных препаратов. За несколько часов до анализа нужно исключить курение. Если от лекарств нельзя отказаться, то утренний прием препаратов можно перенести на вечер», - добавила врач.