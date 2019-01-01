Медики связали забывчивость с микроинсультом

О чем говорит плохая память.Заметили, что в последнее время часто ловите себя на забывчивости? Не оставляйте этого просто так. Ученые исследовали, о чем может свидетельствовать ухудшение памяти, и в итоге связали его с микроинсультом.Авторы данной работы, американские специалисты из Колумбийского университета, заключили: микроинсульт вполне может быть причиной возникших у человека проблем с памятью. Вывод исследователей базируется на результатах МРТ-обследования головного мозга 658 человек, не страдающих деменцией.По словам авторов проекта, у 174 участников эксперимента им удалось выявить связь между случившимся микроинсультом и уменьшением объема гиппокампа, части лимбической системы мозга, ответственной за процессы памяти. Таким образом, возникшая вдруг забывчивость может сигналить о кровоизлиянии в мозг.Ученые поясняют, что в отличие от инсульта микроинсульт поражает мелкие сосуды головного мозга, поэтому нарушение проходит малозаметно. При этом, оставаясь нераспознанными, микроинсульты приводят к угнетению интеллектуальной функции вплоть до появления слабоумия деменционного характера.Исследователи высказались о том, что проведение МРТ-сканирования пожилым людям, позволяющего отследить изменения в размере гиппокампа, может помочь своевременно выявлять проблемы с сосудами.