Как влияет на организм отказ от мяса и рыбы

Самая опасная диета.Большинство известный диет дают лишь временный результат, а отказ от мяса и рыбы ради похудения может существенно подорвать здоровье.К самым опасным специалисты причисляют диеты, которые подразумевают резкое сокращение количества калорий на длительное время, отказ от определенных групп продуктов либо и вовсе отказ от приема пищи.«Так называемая вегетарианская диета, которой подразумевает полный отказ от мяса, рыбы и молочных продуктов может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и полностью отказываться от мясных продуктов я бы категорически не рекомендовала. Калорий в мясе, конечно же, больше чем в фруктах и овощах, но в разумных количествах и при правильной обработке они не станут причиной лишнего веса.Я рекомендую не жарить, а тушить, запекать или отваривать мясо, желательно нежирных сортов.На вегетарианской диете и правда можно потерять вес и даже очистить организм. Растительная пища действительно очень важна и должна составлять основу рациона. Но белок - это строительный материал для нашего организма, без этой составляющей наше тело не может слажено функционировать». - говорит врач.Еще одна опасность в том, что сразу же после того, как диета будет завершена и вы вернетесь к привычному рациону, вес быстро вернется к прежней отметке, ведь организм, лишенный животных белков, начнет активно откладывать жировые запасы на случай, если ему вновь придется «голодать».