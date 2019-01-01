Медики назвали фрукт, очищающий печень

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Фрукт содержит много пектина.Кандидат медицинских наук Анатолий печёнка рассказал, какой фрукт является наиболее полезным для печени. По словам врача, это абрикос.Дело в том, что плоды абрикоса известны высоким содержанием пектина. Этот компонент выводит из организма пестициды, ионы тяжёлых металлов и другие опасные вещества. Эксперт отметил, что в случае, если вы хотите помочь своей печени с помощью абрикосов, то следует употреблять в пищу более кислые плоды. Но при этом к употреблению абрикосов нужно отнестись с осторожностью, ведь этот фрукт противопоказан при гепатите.К другим полезным свойствам абрикоса Печёнка отнёс способность фрукта улучшать память, помогать при профилактике заболеваний щитовидной железы, позитивно влиять на работу сердечно-сосудистой системы и даже помогать при избавлении от лишнего веса.Интересно, что пользу для организма оказывает не только фрукт в свежем виде, но и напитки, которые из него можно приготовить. К примеру, смузи с абрикосами содержит суточную дозу различных витаминов. Но и тут следует быть осторожным: злоупотребите данным напитком – получите проблемы с кишечником в качестве побочного эффекта.Добавим, что абрикосы – это источник каротина, калия, железа и витамина С. На 100 граммов абрикоса приходится всего 48 килокалорий, так что он популярен среди тех, кто сидит на диете. В пищу употребляется не только мякоть абрикоса, но и содержимое его косточки, из которой делают марципан и применяют в качестве заменителя миндаля. Сам абрикос часто используют для приготовления джемов, варенья, выпечки и даже ликёров.