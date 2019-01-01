Обнаружена смертельная опасность сидячей работы

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Предупреждение кардиологов.Сидячий образ жизни в разы повышает риск преждевременной смерти. Однако увеличение физической активности до рекомендуемых уровней может устранить эту связь.К такому выводу пришли специалисты американского колледжа кардиологов. В исследовании приняли участие 149 077 австралийцев в возрасте 45 лет и старше.В частности, им предложили заполнить анкету и указать длительность сидения. Затем была классифицирована физическая активность.Оказалось, что длительные периоды сидения (более шести часов) связаны с высоким уровнем смертности, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако даже у тех, кто сидел мало, риск оставался существенно высоким при малом уровне физической активности. Частые и интенсивные физические упражнения оказывали наибольший эффект на здоровье.