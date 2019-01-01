Ряд способов вывести шлаки и похудеть к лету

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Лучшие способы сбросить лишние килограммы и вывести шлаки.Зима перетекла в весенний авитаминоз: организм исчерпал последние силы и в депрессивном состоянии замер в ожидании лета.Многие весной чувствует себя очень плохо. Для того, чтобы выйти из этого состояния и быстро зарядить организм нужно правильно питаться.После зимнего периода больше всего страдает печень, так как ей приходится чистить весь организм от токсинов и шлаков. Зимой много сидим дома под теплыми одеялами и ведем малоподвижный образ жизни, кровь по жилам бежит медленно и лениво. При таком ритме шлаков с токсинами в печени накапливается много. Это ведет к ослаблению сердца и общего состояния – энергии становится мало, возникает хроническая усталость.Отсутствие правильного питания и физической активности тоже вносят свою негативную лепту. Но если все это наладить, то организм без каких-то таблеток и химических добавок способен восстановиться сам. Начинать процесс обновления изнутри стоит с печени.По словам медиков, важно сократить в рационе жиры, как животного, так и растительного происхождения. Налегать нужно на пищевые волокна и клетчатку, которые служат ловушкой для токсинов и шлаков.Отдельное предпочтение нужно отдать морской капусте, зеленые листья которой на 5% состоят из альгиновой кислоты, которая нейтрализует множество вредных веществ от тяжелых металлов до пищевых шлаков. С помощью морской капусты, можно снизить холестерин и сбросить лишний вес– сердцу становится легче, настроение улучшается.