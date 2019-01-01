Медики сообщили, кому опасно есть манго

Манго - не только вкусный, но и полезный фрукт, который все чаще появляется на полках наших магазинов.Однако стоит помнить о том, что в некоторых случаях есть манго опасно.Опасные свойства манго:После употребления манго не рекомендуется в течение двух часов пить алкогольные напитки.Также нельзя манго людям с индивидуальной непереносимостью и аллергией.А если человек обладает чувствительной слизистой, то этот фрукт также нежелателен.Кожица манго тоже может стать для некоторых людей аллергеном, у них могут опухнуть губы и появиться сыпь на коже. Но сам плод при этом есть можно. А очищать манго стоит в перчатках.Недозрелые плоды манго в случае переедания могут вызывать колики, раздражение слизистых желудка и дыхательных путей.Спелые плоды, употребленные в чрезмерных количествах, могут вызывать запоры, лихорадку, засорение желудка и крапивницу.