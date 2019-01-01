Медики сообщили, кому опасно есть манго
Однако стоит помнить о том, что в некоторых случаях есть манго опасно.
Опасные свойства манго:
После употребления манго не рекомендуется в течение двух часов пить алкогольные напитки.
Также нельзя манго людям с индивидуальной непереносимостью и аллергией.
А если человек обладает чувствительной слизистой, то этот фрукт также нежелателен.
Кожица манго тоже может стать для некоторых людей аллергеном, у них могут опухнуть губы и появиться сыпь на коже. Но сам плод при этом есть можно. А очищать манго стоит в перчатках.
Недозрелые плоды манго в случае переедания могут вызывать колики, раздражение слизистых желудка и дыхательных путей.
Спелые плоды, употребленные в чрезмерных количествах, могут вызывать запоры, лихорадку, засорение желудка и крапивницу.
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