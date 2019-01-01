Назван самый полезный для кишечника весенний продукт

В это время года, для укрепления иммунитета и оздоровления работы кишечника очень полезно есть спаржу.Авторитетное научное издание Medical Express опубликовало на своих страницах слова специалистов о том, что спаржу можно смело считать лучшим весенним продуктом для поддержания здоровья кишечника.В чем ее польза?Три неоспоримых факта:Аспаргин, один из самых ценных компонентов спаржи, активирует выведение из организма токсинов.Спаржа является источником естественных пребиотиков, стимулирующих жизнедеятельность полезных бактерий в кишечнике.Содержащийся в спарже полисахарид инулин является питанием для колоний полезных бактерий, населяющих толстый кишечник, а цинк укрепляет соединительную ткань кишечника и стенок желудка.Богата спаржа и на антиоксиданты, защищающие пищеварительную систему от негативного влияния агрессивных факторов.Употребляй спаржу в виде гарнира или основного блюда. Специалисты рекомендуют выбирать спаржу с закрытыми и твердыми «наконечниками» - считается, что именно в ней больше полезных микроэлементов.