Назван самый полезный для кишечника весенний продукт
Авторитетное научное издание Medical Express опубликовало на своих страницах слова специалистов о том, что спаржу можно смело считать лучшим весенним продуктом для поддержания здоровья кишечника.
В чем ее польза?
Три неоспоримых факта:
Аспаргин, один из самых ценных компонентов спаржи, активирует выведение из организма токсинов.
Спаржа является источником естественных пребиотиков, стимулирующих жизнедеятельность полезных бактерий в кишечнике.
Содержащийся в спарже полисахарид инулин является питанием для колоний полезных бактерий, населяющих толстый кишечник, а цинк укрепляет соединительную ткань кишечника и стенок желудка.
Богата спаржа и на антиоксиданты, защищающие пищеварительную систему от негативного влияния агрессивных факторов.
Употребляй спаржу в виде гарнира или основного блюда. Специалисты рекомендуют выбирать спаржу с закрытыми и твердыми «наконечниками» - считается, что именно в ней больше полезных микроэлементов.
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