Названы продукты, ускоряющие старение кожи

Регулярное употребление этих продуктов замедляет производство белков и провоцирует воспаление, что негативно сказывается на здоровье кожи.СахарЛора Филиппова, авторитетный украинский диетолог, рассказывая о вреде сахара, заявила, что он способствует разрушению коллагена – белка, обеспечивающего коже ровность, гладкость и упругость.СольСпециалисты напоминают, что чрезмерное употребление соли (больше 2 300 мг в день), может вызывать отечность.КофеинРегулярный утренний кофе не только взбодрит тебя, но и «подарит» мелкие морщинки на лице.АлкогольЗлоупотребление алкогольными напитками может стать причиной ранних морщин, поскольку спиртное вызывает обезвоживание, делающее кожу сухой и тусклой, склонной к высыпаниям.Обгоревшие кусочки пищиПомни, что употребление в пищу подгорелых кусочков еды провоцирует воспалительные процессы и повреждению коллагена, с которыми связано ускоренное старение кожи.